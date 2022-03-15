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В Киев для встречи с Зеленским прибудут премьеры Польши, Чехии и Словении

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Киев, Вторник 15 марта 2022 09:47
В Киев для встречи с Зеленским прибудут премьеры Польши, Чехии и Словении Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении во вторник, 15 марта, посетят Киев. Политики встретятся с президентом Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу польского правительства.

Отмечается, что сегодня Киев посетят Матеуш Моравецкий (Польша), Янез Янша (Словения) и Петр Фиала (Чехия). Их визит в столицу в Украину согласован с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Цель визита - подтвердить безоговорочную поддержку всем Европейским Союзом суверенитета и независимости Украины и представить широкий пакет поддержки украинскому государству и обществу", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера премьер-министры Украины, Литвы и Польши в рамках "Люблинского треугольника" заключили совместную декларацию, в которой осудили военное вторжение России в Украину.

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