В Киев для встречи с Зеленским прибудут премьеры Польши, Чехии и Словении

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении во вторник, 15 марта, посетят Киев. Политики встретятся с президентом Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу польского правительства.

Отмечается, что сегодня Киев посетят Матеуш Моравецкий (Польша), Янез Янша (Словения) и Петр Фиала (Чехия). Их визит в столицу в Украину согласован с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Цель визита - подтвердить безоговорочную поддержку всем Европейским Союзом суверенитета и независимости Украины и представить широкий пакет поддержки украинскому государству и обществу", - говорится в сообщении.