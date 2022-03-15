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Україна може розраховувати на допомогу друзів: глава польського уряду про візит до Києва

Автор: Анна Шиканова

Глава польського уряду Матеуш Моравецький показав фотографії з підготовки трьох прем'єрів до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Матеуша Моравецького.

Запланована зустріч трьох прем'єр-міністрів - Чехії, Польщі та Словенії з Володимиром Зеленським розпочнеться о 20:00 за Києвом.

Напередодні зустрічі Матеуш Моравецький показав фотографії підготовки та зазначив, що саме зараз у Києві твориться історія.

"Саме тут, в охопленому війною Києві, твориться історія. Саме тут свобода бореться зі світом тиранії. Саме тут майбутнє всіх нас висить на волосині", - написав Моравецький.

Він додав, що Україна може розраховувати на допомогу своїх друзів.

"ЄС підтримує Україну, яка може розраховувати на допомогу своїх друзів - цей меседж ми принесли сьогодні до Києва", - підкреслив глава уряду Польщі.

Фото: twitter.com/MorawieckiM

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що до Києва для зустрічі з Зеленським прибудуть прем'єри Польщі, Чехії та Словенії.

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