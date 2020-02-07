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Україна розраховує, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО

Новини » Політика     07.02.2020 - 20:04
Україна розраховує, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО
Фото: зустріч глав МЗС України та Угорщини (mfa.gov.ua)

Сторони обговорили весь спектр питань щодо українсько-угорських відносин

Україна розраховує, що Угорщина розблокує діалог України з Північноатлантиичним алья́нсом (НАТО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що 7 лютого 2020 року Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів зустріч з Міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

"Сторони обговорили весь спектр питань порядку денного українсько-угорських відносин, у тому числі імплементацію Закону України "Про освіту" і питання національної меншини", - йдеться у повідомленні.

Також міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Сійярто підкреслив зацікавленість Угорщини у покращенні двосторонніх відносин з Україною та активізації економічної співпраці.

Міністр закордонних справ України В.Пристайко зазначив, що з ухваленням 16 січня 2020 року Закону "Про повну загальну середню освіту" Україна виконала усі рекомендації Венеціанської Комісії щодо Закону "Про освіту" і розраховує, що Угорщина у відповідь розблокує діалог України з НАТО на високому рівні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто завтра, 7 лютого, прибуде до України. Сіярто зустрінеться з віце-прем’єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою. 7 лютого об 11:00 очільники МЗС України та Угорщини проведуть спільний брифінг.

Раніше Кулеба запросив Сіярто відвідати Україну для участі у засіданні міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Український міністр уточнив, що комісія не засідала вже 7 років.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні 2019 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина продовжить блокувати зближення України з НАТО, поки не будуть вирішені проблеми закарпатських угорців.

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