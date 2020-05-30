Україна отримає транші МВФ в три етапи, - прем'єр

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Перші дві виплати очікуються до кінця цього року

Уряд очікує перший транш від МВФ вже 5-6 червня. На першому етапі Україна отримає 1,9 млрд доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Всього очікується три транші. За півтора роки Україна загалом отримає 5 млрд доларів.

"Сьогодні ми завершили перемовини з МВФ. Президент провів сьогодні телефонну розмову з керівником МВФ. 5 червня ми очікуємо підписання договору та отримання першого траншу. Буде перший транш, зараз прописано 1,9 млрд долларів в червні місяці - 5-6-го очікуємо. Далі на осінь – 1,6 мільярдів, в наступному році – 1,5 млдр долларів. Ось така розбивка траншів. Програма на 18 місяців, кредит на 5 років, сумма - 5 млрд долларів", - заявив Шмигаль.

За його словами, в програмі не прописано умов, які б вимагали від України здійснення структурних реформ.

"Там є прописані необхідні структурні маяки, які Україна має виконувати з МВФ чи без МВФ, тому що ми рухаємось в сторону цивілізованого світу. Ці умови абсолютно збігаються з напрямками реформ, які відбуваються в Україні", - додав він.

Нагадаємо, Україна очікує, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердить програму Stand-By на 5 млрд доларів на засіданні Ради директорів 5 червня.

Також глава МВФ повідомила, що затвердження Радою директорів першого траншу узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом.

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Автор: Анастасия Светлевская