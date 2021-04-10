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Украина рассчитывает на получение Плана действий для членства в НАТО в этом году

Автор: РБК-Украина

Украина очень много сделала на пути к членству в Североатлантическом Альянсе. Главным элементом продолжения этого процесса является получение Плана действий относительно членства в Альянсе в этом году.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Он подчеркнул, что любая активизация агрессии России будет иметь четкий и мощный ответ международного сообщества, которое имеет "бескомпромиссную позицию" относительно членства Украины в НАТО.

"Это (вступление в НАТО, - ред.) является первоочередным приоритетом украинского политического руководства для укрепления обороноспособности нашего государства. Евроатлантическая интеграция является залогом суверенитета и территориальной целостности Украины. От такого решения выиграют как Украина, так и НАТО", - убежден министр обороны.

Как известно, на фоне обострения на Донбассе Украина активизировала военный диалог с Североатлантическим Альянсом и углубила сотрудничество в Черноморском регионе.

Напомним, глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сотрудничество Украина-НАТО носит исключительно мирный характер.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский считает вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны. Он также уверен, что только предоставление Плана действий относительно членства (ПДЧ) для Украины станет настоящим сигналом для Российской Федерации.

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