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Україна розраховує на отримання Плану дій щодо членства в НАТО в цьому році

Автор: РБК-Україна

Україна дуже багато зробила на шляху до членства в Північноатлантичному Альянсі. Головним елементом продовження цього процесу є отримання Плану дій щодо членства в Альянсі в цьому році.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран.

Він наголосив, що будь-яка активізація агресії Росії матиме чітку і потужну відповідь міжнародної спільноти, яка має "безкомпромісну позицію" щодо членства України в НАТО.

"Це (вступ до НАТО, - ред.) є першочерговим пріоритетом українського політичного керівництва для зміцнення обороноздатності нашої держави. Євроатлантична інтеграція є запорукою суверенітету і територіальної цілісності України. Від такого рішення виграють як Україна, так і НАТО", - переконаний міністр оборони.

Як відомо, на фоні загострення на Донбасі Україна активізувала військовий діалог з Північноатлантичним Альянсом та поглибила співпрацю у Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, глава Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що співробітництво Україна-НАТО носить винятково мирний характер.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський вважає вступ до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни. Він також упевнений, що тільки надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України стане справжнім сигналом для Російської Федерації.

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