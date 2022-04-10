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Украина может в июне получить статус кандидата на вступление в ЕС, - Маасикас

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Киев, Воскресенье 10 апреля 2022 16:28
Украина может в июне получить статус кандидата на вступление в ЕС, - Маасикас Фото: глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас (flickr com European Committee of the Regions)
Автор: Юлия Бойко

Украина может получить статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз уже в июне 2022 года. Но решение должно приниматься единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы представительства ЕС Матти Маасикаса для Postimees.

"Сейчас мы говорим о неделях, а не о месяцах. Я думаю, что это (получение статуса, - ред.) произойдет в июне", - отметил он.

По его словам, страны-участницы Евросоюза должны выяснить, соответствует ли Украина Копенгагенским критериям.

"Сейчас нет смысла спекулировать, что это будет за оценка… Я также не могу предсказать, что государства-члены скажут по этому вопросу. Все, что связано с расширением Европейского союза, требует единогласия. Это решение было бы огромным шагом", - добавил Маасикас.

Напомним, на этой неделе Еврокомиссия передала Украине опросник, который является одним из процедурных этапов для получения статуса кандидата. Президент Владимир Зеленский обещал, что его заполнят в течение нескольких дней.

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