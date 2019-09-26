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Киев рассчитывает на заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС до конца года

Новости » Политика    26.09.2019 - 17:23
Киев рассчитывает на заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС до конца года
Фото: Николай Точицкий (УНИАН)

Представитель Украины в ЕС поздравил с избранием нового председателя европейской делегации

Киев надеется, что первое заседание обновленного парламентского Комитета ассоциации Украина-Европейский союз состоится до конца 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Украины в Европейском союзе Николая Точицкого в Twitter.

Так, украинский дипломат поздравил польского политика Витольда Ващиковского с избранием на должность председателя делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС. Точицкий добавил, что надеется на заседание комитета до конца этого года.

"Теплые поздравления Ващиковскому с избранием председателем делегации Европейского парламента в парламентском Комитете ассоциации Украина-ЕС. С нетерпением жду первую встречу комитета в Брюсселе в этом году. Много чего надо сделать для дальнейшего развития сотрудничества Украины и ЕС. Ваш ценный опыт поможет на этом пути", - написал он.

Киев рассчитывает на заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС до конца года

Напомним, ранее в Европейской комиссии заявили, что предоставили Украине за последние 5 лет наибольший пакет поддержки за всю историю Евросоюза. Официальный представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис Де Гордежуела подчеркнул, что поддержка Украины со стороны ЕС была беспрецедентной.

Также РБК-Украина писало, что в Министерстве иностранных дел Украины сообщили о давлении на новую украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. Новую делегацию Украины в ПАСЕ заставляют прибыть в Страсбург.

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