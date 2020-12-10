ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина рассчитывает на активное участие Молдовы в создании Крымской платформы

Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

Украина рассчитывает на активное участие Молдовы в создании Крымской платформы. Ранее наше государство уже приглашало республику к участию в ней.

Самые читаемые новости

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе визита в Кишинев.

"Я сегодня проинформировал нашего коллегу о создании крымской платформы. Мы рассчитываем на активное конструктивное участие Молдовы в этом формате", - сказал глава МИД Украины.

Также Кулеба поблагодарил Молдову за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Украина также последовательно всегда поддерживала Молдову в вопросе Приднестровского урегулирования. Мы будем и дальше вместе работать над проектами и усилиями, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности наших стран", - добавил министр.

Напомним, ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова представила молдавской стороне украинскую инициативу по созданию Крымской платформы.

Как писало РБК-Украина, Кулеба назвал пять приоритетов Крымской платформы. Одним из приоритетов платформы является эффективность санкций против России.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КрымМолдоваДмитрий Кулеба