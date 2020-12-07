Украина пригласила Молдову в Крымскую платформу

Фото: Эмине Джапарова (РБК-Украина)

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с молдавским послом Русланом Болбочаном. Джапарова представила молдавской стороне украинскую инициативу по созданию Крымской платформы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Джапарова пригласила Молдову присоединиться к платформе по деоккупации Крыма и проинформировала представителя Кишинева о многочисленных нарушениях прав человека на оккупированном полуострове и о его милитаризации.

Кроме того, стороны обменялись заявлениями о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности, а также затронули тему Приднестровья.

"Украина является активным участником переговорного процесса ... и мы поддерживаем инициативу новоизбранного президенты Молдовы Майи Санду по скорейшему выводу российских военных подразделений из Приднестровского региона", - подчеркнула Джапарова.

Напомним, 6 и 7 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находился с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, где планировал презентовать Крымскую платформу.

Также РБК-Украина писало, что Кулеба назвал пять приоритетов Крымской платформы. Одним из приоритетов платформы является эффективность санкций против России.