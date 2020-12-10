Україна розраховує на активну участь Молдови у створенні Кримської платформи. Раніше наша держава уже запрошувала республіку до участі в ній.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба у ході візиту до Кишинева.

"Я сьогодні проінформував нашого колегу про створення кримської платформи. Ми розраховуємо на активну конструктивну участь Молдови у цьому форматі", - сказав глава МЗС України.

Також Кулеба подякував Молдові за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

"Україна також послідовно завжди підтримувала Молдову в питанні Придністровського врегулювання. Ми будемо і далі разом працювати над проектами і зусиллями, які сприятимуть відновленню територіальної цілісності наших країн", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова представила молдовській стороні українську ініціативу щодо створення Кримської платформи.

Як писало РБК-Україна, Кулеба назвав п'ять пріоритетів Кримської платформи. Одним з пріоритетів платформи є ефективність санкцій проти Росії.