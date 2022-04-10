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Украина расплачивается за стратегическую ошибку Германии и Франции, - Кулеба

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал отказ Германии и Франции принять Украину в НАТО в 2008 году "стратегической ошибкой". По его словам, теперь за нее расплачивается украинский народ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава МИД отметил, что если бы Украина была членом НАТО, то Россия не решилась бы развязать войну. Он добавил, что в 2008 году Германия и Франция отвергли усилия США и других союзников по привлечению Украины в Альянс. В результате Берлин и Париж допустили стратегическую ошибку, за которую приходится расплачиваться украинцам.

"За эту ошибку расплачиваются не Германия или Франция, а Украина", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что продолжает правильным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году.

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