Украина расплачивается за стратегическую ошибку Германии и Франции, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал отказ Германии и Франции принять Украину в НАТО в 2008 году "стратегической ошибкой". По его словам, теперь за нее расплачивается украинский народ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава МИД отметил, что если бы Украина была членом НАТО, то Россия не решилась бы развязать войну. Он добавил, что в 2008 году Германия и Франция отвергли усилия США и других союзников по привлечению Украины в Альянс. В результате Берлин и Париж допустили стратегическую ошибку, за которую приходится расплачиваться украинцам. "За эту ошибку расплачиваются не Германия или Франция, а Украина", - добавил Кулеба.