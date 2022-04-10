Україна розплачується за стратегічну помилку Німеччини і Франції, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав відмову Німеччини і Франції прийняти Україну в НАТО у 2008 році "стратегічною помилкою". За його словами, тепер за неї розплачується український народ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Глава МЗС зазначив, що якби Україна була членом НАТО, то Росія не наважилася б розв'язати війну. Він додав, що у 2008 році Німеччина і Франція відкинули зусилля США та інших союзників по залученню України в Альянс. В результаті Берлін і Париж допустили стратегічну помилку, за яку доводиться розплачуватися українцям. "За цю помилку розплачуються не Німеччина чи Франція, а Україна",- додав Кулеба.