Україна розплачується за стратегічну помилку Німеччини і Франції, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав відмову Німеччини і Франції прийняти Україну в НАТО у 2008 році "стратегічною помилкою". За його словами, тепер за неї розплачується український народ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Глава МЗС зазначив, що якби Україна була членом НАТО, то Росія не наважилася б розв'язати війну. Він додав, що у 2008 році Німеччина і Франція відкинули зусилля США та інших союзників по залученню України в Альянс. В результаті Берлін і Париж допустили стратегічну помилку, за яку доводиться розплачуватися українцям.
"За цю помилку розплачуються не Німеччина чи Франція, а Україна",- додав Кулеба.
Нагадаємо, раніше колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що продовжує правильним рішення не приймати Україну в НАТО у 2008 році.
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