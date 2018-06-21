Украина работает над снятием "металлургических" пошлин США

Украина не крупный поставщик этой продукции в США, поэтому отмена пошлин для Украины является возможной

Украина имеет шансы избавиться от торговых пошлин Соединенных штатов Америки (США), введенных, в том числе, в отношении Украины на ввоз в штаты стали и алюминия. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Украины и торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает "112 Украина".

Так, по словам Микольской, Украина не является крупным поставщиком этой продукции в США, в отличие от Европейского Союза, поэтому отмена пошлин для Украины является возможной.

"Для них (для США, - ред.) мы не являемся крупным поставщиком этой продукции. Если Европейский Союз входит в тройку лидеров поставки металлопродукции в штаты, то Украина занимает где-то 1% общего их образом. В принципе, мы видим поддержку нашей позиции, мы видим понимание", - заявила Микольская.

Вместе с тем, Микольская отметила, что Украина поставляет на рынок США металлургическую продукцию в объеме где-то в среднем 130-140 миллионов долларов США.

"Это примерно, чтобы было понятно, где-то 20%-25% от нашего общего экспорта товаров в США за последние три года. То есть для нас рынок США для этой продукции является традиционным, историческим и достаточно важным", - отметила торговый представитель Украины.

Отметим, пошлины, введенные США, составляют 25% на ввоз стали и 10% на ввоз в штаты алюминия.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз может уже в июле принять ответные меры на введенные США 1 июня пошлины для стали и алюминия из стран ЕС.

Также сообщалось, что Канада обратилась во Всемирную торговую организацию из-за введения США пошлин на импорт алюминия и стали.

При этом Трамп заявил, что Канада не должна поднимать пошлины в ответ на торговые ограничения Вашингтона, поскольку страна и так имеет высокий профицит торговли с США.