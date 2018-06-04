Ответ Евросоюза на пошлины США для стали и алюминия ожидается в июле

ЕС может уже в июле принять ответные меры на введенные США пошлины

Европейский союз (ЕС) может уже в июле принять ответные меры на введенные США 1 июня пошлины для стали и алюминия из стран ЕС. Об этом заявила в понедельник, 4 июня, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, передает DW.

По ее словам, обсуждение этих мер уже идет.

Мальмстрем сообщила, что поставщики стали, обеспокоенные пошлинами, уже начали перенаправлять потоки товара, предназначенные для США, в другие государства.

В то же время на экономическую оценку последствий этого шага американских властей потребуется время.

Напомним, 2 мюня Канада обратилась во Всемирную торговую организацию из-за введения США пошлин на импорт алюминия и стали. При этом Трамп заявил, что Канада не должна поднимать пошлины в ответ на торговые ограничения Вашингтона, поскольку страна и так имеет высокий профицит торговли с США.