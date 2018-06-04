Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Ответ Евросоюза на пошлины США для стали и алюминия ожидается в июле

НовостиЭкономика    04.06.2018 - 19:49
Фото: флаг ЕС (РБК-Украина)
Фото: флаг ЕС (РБК-Украина)

ЕС может уже в июле принять ответные меры на введенные США пошлины

Европейский союз (ЕС) может уже в июле принять ответные меры на введенные США 1 июня пошлины для стали и алюминия из стран ЕС. Об этом заявила в понедельник, 4 июня, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, передает DW.

По ее словам, обсуждение этих мер уже идет.

Мальмстрем сообщила, что поставщики стали, обеспокоенные пошлинами, уже начали перенаправлять потоки товара, предназначенные для США, в другие государства.

В то же время на экономическую оценку последствий этого шага американских властей потребуется время.

Напомним, 2 мюня Канада обратилась во Всемирную торговую организацию из-за введения США пошлин на импорт алюминия и стали. При этом Трамп заявил, что Канада не должна поднимать пошлины в ответ на торговые ограничения Вашингтона, поскольку страна и так имеет высокий профицит торговли с США.

Меркель поддерживает создание европейских сил быстрого реагирования ЕС инициировал дело против Китая в ВТО
Теги публикации: Евросоюз  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top