Україна працює над зняттям "металургійних" мит США

Україна не великий постачальник цієї продукції в США, тому скасування мита для України є можливим

Україна має шанси позбутися від торгових мит Сполучених штатів Америки (США), введених, в тому числі, щодо України на ввезення в штати сталі та алюмінію. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України та торговий представник України Наталія Микольська, передає "112 Україна".

Так, за словами Микольської, Україна не є великим постачальником цієї продукції в США, на відміну від Європейського Союзу, тому скасування мит для України є можливим.

"Для них (для США, - ред.) ми не є великим постачальником цієї продукції. Якщо Європейський Союз входить в трійку лідерів постачання металопродукції в штати, то Україна посідає десь 1% загального їх. В принципі, ми бачимо підтримку нашої позиції, ми бачимо розуміння", - заявила Микольська.

Разом з тим, Микольська зазначила, що Україна постачає на ринок США металургійну продукцію в обсязі десь у середньому 130-140 мільйонів доларів США.

"Це приблизно, щоб було зрозуміло, десь 20%-25% від загального експорту товарів у США за останні три роки. Тобто для нас ринок США для цієї продукції є традиційним, історичним і досить важливим", - зазначила торговий представник України.

Зазначимо, мита, введені США, становлять 25% на ввезення сталі і 10% на ввезення в штати алюмінію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз може вже в липні прийняти відповідні заходи на введені США 1 червня мита для сталі та алюмінію з країн ЄС.

Також повідомлялося, що Канада звернулася до Світової організації торгівлі через введення США мит на імпорт алюмінію і сталі.

При цьому Трамп заявив, що Канада не повинна піднімати мита у відповідь на торговельні обмеження Вашингтона, оскільки країна і так має високий профіцит торгівлі з США.