Украина проводит международные консультации по ситуации в Молдове

Фото: Юлия Мендель (Виталий Носач/РБК-Украина)

У Зеленского анонсировали заявление АП по ситуации в Молдове

Администрация президента Украины сделает заявление по поводу ситуации в Молдове. Об этом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что заявление будет сделано не раньше, чем дипломаты проведут переговоры с международными партнерами.

"МИД уже показал, что мы готовы поддерживать Молдову. Ведь Молдова для нас является очень ценным партнером. Особенно, когда речь идет о том, что у нас общие евроинтеграционные шаги. Также у нас есть общие моменты касательно оккупированных территорий. Поэтому я думаю, что в ближайшее время у нас будет заявление. Однако, мы не можем сделать его раньше, чем дипломаты проведут все переговоры с международными партнерами", - заявила Мендель.

Напомним, Украина ранее усилила контрразведывательный режим на въезде в страну через свою территорию по отношению к радикально настроенным российским гражданам в связи с политическим кризисом в Молдове.

Как писало РБК-Украина, Министерство обороны Молдовы из-за политического кризиса ограничило доступ гражданских в воинские части.

Кроме того, в понедельник здание молдавского правительства оцепила полиция.