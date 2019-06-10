Україна проводить міжнародні консультації щодо ситуації у Молдові

Фото: Юлія Мендель (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Зеленського анонсували заяву АП щодо ситуації у Молдові

Адміністрація президента України зробить заяву стосовно ситуації у Молдові. Про це заявила прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що заяву буде зроблено не раніше, ніж дипломати проведуть переговори з міжнародними партнерами.

"МЗС вже показало, що ми готові підтримувати Молдову. Адже Молдова для нас є дуже цінним партнером. Особливо, коли йдеться про те, що у нас спільні євроінтеграційні кроки. Також у нас є спільні моменти щодо окупованих територій. Тому я думаю, що найближчим часом у нас буде заява. Однак, ми не можемо робити її раніше, ніж дипломати проведуть усі переговори з міжнародними партнерами", - заявила Мендель.

Нагадаємо, Україна раніше посилила контррозвідувальний режим на в'їзді в країну через свою територію по відношенню до радикально налаштованих російських громадян у зв'язку з політичною кризою у Молдові.

Як писало РБК-Україна, Міністерство оборони Молдови через політичну кризу обмежило доступ цивільних до військових частин.

Крім того, в понеділок будівлю молдавського уряду оточила поліція.