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В Молдове из-за кризиса закрыли доступ в воинские части

Новости » Политика    10.06.2019 - 13:10
В Молдове из-за кризиса закрыли доступ в воинские части
Иллюстративное фото (скрин видео youtube.com)

Молдавская армия не будет вмешиваться в политический кризис

Министерство обороны Молдовы из-за политического кризиса ограничило доступ гражданских в воинские части. Об этом говорится в сообщении Минобороны Молдовы в соцсети Facebook.

Сообщается, что Вооруженные силы Молдовы остаются в подчинении "исключительно воле народа для того, чтобы гарантировать суверенитет, независимость и единство, территориальную целостность страны и конституционную демократию".

"Пока нет четкой определенности в политической ситуации в стране, Национальная армия подчиняется только конституционному порядку", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что Национальная армия не вмешивается в кризис и останется вне политических игр.

"В целях снижения риска эскалации в соответствии с внутренними правилами, применимыми в особых ситуациях, доступ ко всем воинским частям и учреждениям Министерства обороны запрещен любому лицу, не входящему в штат этого учреждения, в течение ограниченного времени в зависимости от ситуации", - заявили в ведомстве.

Напомним, из-за ситуации в Молдове Украина усилила контрразведывательный режим на общей границе.

Кроме того, накануне Киев призвал не допустить федерализации Молдовы по российскому сценарию.

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