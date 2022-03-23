ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина не проводила обмены пленными с Россией, - Верещук

Новина українською →
Киев, Среда 23 марта 2022 13:18
Украина не проводила обмены пленными с Россией, - Верещук Фото: вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Артем Горовенко

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук опровергла информацию российской стороны о двух обменах пленными с начала войны России против Украины. По ее словам, официальный Киев никаких обменов не проводил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Русскую службу BBC".

"По состоянию на данный момент никаких обменов мы не проводили", - заявила Верещук.

Напомним, сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что стороны провели уже два обмена пленными.

Отметим, как писало РБК-Украина, первый обмен пленными прошел в Сумской области еще 1 марта, когда в обмен на российского офицера военной полиции из плена освободили пятерых бойцов территориальной обороны.

Кроме того, мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девятерых российских срочников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Верещук Обмен пленными Война России против Украины
NEWS
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме