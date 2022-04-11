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Оккупанты угрожают применить химическое оружие в Мариуполе

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 11 апреля 2022 16:41
Оккупанты угрожают применить химическое оружие в Мариуполе Фото: оккупанты угрожают химической атакой в Мариуполе (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты угрожают применить химическое оружие против украинских защитников в Мариуполе. Якобы чтобы не штурмовать укрепления на заводе "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам одного из главарей боевиков так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина, штурм укреплений на "Азовстали" может привести к большим потерям в рядах российских войск.

"Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы - в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты устроили "зачистку" в Мариуполе, а также принудительно мобилизуют мужчин в свою так называемую "армию".

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