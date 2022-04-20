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Украина проверяет применение Россией химического оружия, - Зеленский

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Среда 20 апреля 2022 21:05
Украина проверяет применение Россией химического оружия, - Зеленский Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что битва на Донбассе является новой военной целью российских оккупантов. Также он добавил, сейчас проверяется применение россиянами химического оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского BFM TV.

По его словам, российские войска еще не мобилизовали все свои средства в этой борьбе.

Зеленский также обвинил Россию в использовании нетрадиционного оружия. В частности, применение такого оружия должно быть рассмотрено в международных судах.

Президент уверяет, что Украина сейчас проверяет применение россиянами химического оружия.

"Мы проверяем применение россиянами химического оружия. Мы должны взять образцы, которые будут изучены специалистами. Только тогда мы сможем сказать, использовалось ли такое оружие и как", - заверил он.

Ранее Зеленский заявлял, что Россия может применить ядерное оружие и мир должен к этому подготовиться.

Также мы писали, что оккупанты угрожают применить химическое оружие в Мариуполе.

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