ru ua
Пн, 27 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина провела очередную эвакуацию из Лисичанска: сколько людей спасли

Новина українською →
Лисичанск, Воскресенье 26 июня 2022 22:34
Украина провела очередную эвакуацию из Лисичанска: сколько людей спасли Иллюстративное фото: Украина провела очередную эвакуацию из Лисичанска (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 26 июня, украинские спасатели провели эвакуацию из Лисичанска Луганской области. Вывезти удалось шестерых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Спасатели Луганского гарнизона эвакуировали шестерых жителей Лисичанска, среди которых один ребенок", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в Лисичанск удалось привезти хлеб и питьевую воду для жителей, которые остались в городе.

Напомним, в субботу, 25 июня, из Лисичанска в Днепр вывезли 13 жителей города, среди которых было три ребенка.

Также мы писали, что российские оккупанты уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Лисичанск эвакуация ГСЧС Война России против Украины
NEWS
Выезд мужчин призывного возраста за границу. Что думают в Раде
Выезд мужчин призывного возраста за границу. Что думают в Раде
DAILY
Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться