ru ua
Нд, 26 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна провела чергову евакуацію з Лисичанська: скільки людей врятували

Новость на русском →
Лисичанськ, Неділя 26 червня 2022 22:34
Україна провела чергову евакуацію з Лисичанська: скільки людей врятували Ілюстративне фото: Україна провела чергову евакуацію з Лисичанська (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 26 червня, українські рятувальники провели евакуацію з Лисичанська Луганської області. Вивезти вдалося шістьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Рятувальники Луганського гарнізону евакуювали шістьох мешканців Лисичанська, серед яких одна дитина", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що до Лисичанська вдалося привезти хліб та питну воду для мешканців, які залишились у місті.

Нагадаємо, у суботу, 25 червня, з Лисичанська до Дніпра вивезли 13 мешканців міста, серед яких було троє дітей.

Також ми писали, що російські окупанти знищують з гелікоптерів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Лисичанськ евакуація ДСНС Війна Росії проти України
NEWS
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження