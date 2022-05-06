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Україна провела черговий обмін полоненими: врятували 41 людину

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Київ, П'ятниця 06 травня 2022 17:55
Україна провела черговий обмін полоненими: врятували 41 людину Фото: Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 6 травня Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Врятували 41 людину, з яких 28 - військові і 13 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

"Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок. Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних. Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", - написала вона.

Нагадаємо, що попередній обмін полоненими відбувся 30 квітня, коли українській стороні вдалося звільнити 14 осіб - 7 військовослужбовців та 7 цивільних.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни Росії проти України сторони провели 9 обмінів полоненими. Вдалося звільнити 324 особи.

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Ірина Верещук Обмін полоненими
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