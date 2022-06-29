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Украина провела наибольший обмен пленными с Россией: вернулись защитники Мариуполя

Фото: Украина вернула домой 95 защитников "Азовстали" (facebook.com kozatskydima)
Автор: Иван Носальский

Более 140 украинских военных вернулись домой в результате очередного обмена военнопленными. В частности, были освобождены защитники Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с самого начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных - 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов", - сказано в сообщении ГУР.

Всего в среду, 29 июня, освободили:

  • 59 бойцов Национальной гвардии;
  • 30 - Военно-морских сил;
  • 28 - Вооруженных сил Украины;
  • 17 - Государственной пограничной службы Украины;
  • 9 - Территориальной обороны;
  • 1 - Национальной полиции Украины.

Также отмечается, что большинство украинских военных, которых освободили из плена, тяжело ранены. Сейчас им оказывают надлежащую медицинскую помощь.

Напомним, ранее стало известно, что во вторник, 28 июня, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Обмен произошел по формуле 17 на 15.

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