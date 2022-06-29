Украина провела наибольший обмен пленными с Россией: вернулись защитники Мариуполя

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с самого начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных - 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов", - сказано в сообщении ГУР.

Всего в среду, 29 июня, освободили:

59 бойцов Национальной гвардии;

30 - Военно-морских сил;

28 - Вооруженных сил Украины;

17 - Государственной пограничной службы Украины;

9 - Территориальной обороны;

1 - Национальной полиции Украины.

Также отмечается, что большинство украинских военных, которых освободили из плена, тяжело ранены. Сейчас им оказывают надлежащую медицинскую помощь.