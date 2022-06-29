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Україна провела найбільший обмін полоненими з Росією: повернулися захисники Маріуполя

Фото: Україна повернула додому 95 захисників "Азовсталі" (facebook.com kozatskydima)
Автор: Іван Носальський

Понад 140 українських військових повернулися додому внаслідок чергового обміну військовополоненими. Зокрема, було звільнено захисників Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулися 144 українські захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених - 95 захисників "Азовсталі". Серед них - 43 військовослужбовці полку "Азов", - сказано в повідомленні ГУР.

Загалом у середу, 29 червня, звільнили:

  • 59 бійців Національної гвардії;
  • 30 - Військово-морських сил;
  • 28 - Збройних сил України;
  • 17 - Державної прикордонної служби України;
  • 9 - Територіальної оборони;
  • 1 - Національної поліція України.

Також зазначається, що більшість українських військових, яких звільнили з полону, мають тяжкі поранення. Зараз їм надають належну медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вівторок, 28 червня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Обмін відбувся за формулою 17 на 15.

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