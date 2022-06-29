Україна провела найбільший обмін полоненими з Росією: повернулися захисники Маріуполя

Понад 140 українських військових повернулися додому внаслідок чергового обміну військовополоненими. Зокрема, було звільнено захисників Маріуполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулися 144 українські захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених - 95 захисників "Азовсталі". Серед них - 43 військовослужбовці полку "Азов", - сказано в повідомленні ГУР.
Загалом у середу, 29 червня, звільнили:
Також зазначається, що більшість українських військових, яких звільнили з полону, мають тяжкі поранення. Зараз їм надають належну медичну допомогу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вівторок, 28 червня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Обмін відбувся за формулою 17 на 15.
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