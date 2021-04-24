Украина провела масштабные учения с участием кораблей и береговой артиллерии

Украина заявила о завершении военных учений на морском направлении. Подразделения Военно-морских сил ВСУ провели тренировки по усилению обороны совместно с Государственной пограничной службой и Воздушными силами страны.
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
В тренировках приняли участие: корабли, береговая артиллерия, морская пехота национального флота, военная авиация и подразделения Государственной пограничной службы Украины.
Целью учений было углубление взаимодействия между ведомствами и различными видами войск.
"Дело защиты государства с моря, воздуха и суши является нашей общей задачей", - заявил командующий ВМС страны Алексей Неижпапа.
Накануне командование объединенных сил Вооруженных сил Украины сообщило об учениях противовоздушной обороны ВСУ, которые проходят на одном из полигонов Херсонской области, граничащей с Крымом.
В тренировках участвуют боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов и расчеты зенитных установок, основное внимание уделяется инженерному оборудованию огневых позиций.
Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск из оккупированного Крыма и восточной границы Украины. По разным оценкам, Россия стянула от 100 до 150 тысяч военных к границе.