Україна провела масштабні навчання за участю кораблів і берегової артилерії

Україна заявила про завершення військових навчань на морському напрямку. Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ провели тренування з посилення оборони спільно з Державною прикордонною службою та повітряними силами країни.
Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.
У тренуваннях взяли участь: кораблі, берегова артилерія, морська піхота національного флоту, військова авіація та підрозділи Державної прикордонної служби України.
Метою навчань було поглиблення взаємодії між відомствами і різними видами військ.
"Справа захисту держави з моря, повітря і суші є нашим спільним завданням", - заявив командувач ВМС країни Олексій Неїжпапа.
Напередодні командування об'єднаних сил Збройних сил України повідомило про навчання протиповітряної оборони ЗСУ, які проходять на одному з полігонів Херсонської області, що межує з Кримом.
У тренуваннях беруть участь бойові розрахунки зенітно-ракетних комплексів і розрахунки зенітних установок, основна увага приділяється інженерному обладнанню вогневих позицій.
Нагадаємо, напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про відведення військ з окупованого Криму та східного кордону України. За різними оцінками, Росія стягнула від 100 до 150 тисяч військових до кордону.