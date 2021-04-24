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Україна провела масштабні навчання за участю кораблів і берегової артилерії

Автор: Анастасія Рокитна

Україна заявила про завершення військових навчань на морському напрямку. Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ провели тренування з посилення оборони спільно з Державною прикордонною службою та повітряними силами країни.

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.

У тренуваннях взяли участь: кораблі, берегова артилерія, морська піхота національного флоту, військова авіація та підрозділи Державної прикордонної служби України.

Метою навчань було поглиблення взаємодії між відомствами і різними видами військ.

"Справа захисту держави з моря, повітря і суші є нашим спільним завданням", - заявив командувач ВМС країни Олексій Неїжпапа.

Фото: Україна провела навчання біля кордону (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Напередодні командування об'єднаних сил Збройних сил України повідомило про навчання протиповітряної оборони ЗСУ, які проходять на одному з полігонів Херсонської області, що межує з Кримом.

У тренуваннях беруть участь бойові розрахунки зенітно-ракетних комплексів і розрахунки зенітних установок, основна увага приділяється інженерному обладнанню вогневих позицій.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про відведення військ з окупованого Криму та східного кордону України. За різними оцінками, Росія стягнула від 100 до 150 тисяч військових до кордону.

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