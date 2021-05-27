Украина провела испытания новейшего снаряда для "Градов"

Сообщается, что пуски прошли с использованием штатной боевой машины БМ-21. Для получения в режиме реального времени телеметрической информации с борта реактивных снарядов во время их полета задействовали наземный мобильный измерительный пункт разработки КБ "Южное".

Производство реактивного снаряда "Тайфун-1" происходило в тесной кооперации этого бюро с Павлоградским механическим заводом и другими предприятиями.

Фото: испытания реактивных снарядов (mil.gov.ua)