На "Антонове" начали сборку Ан-178 для армии. Уже сделали первый фюзеляж

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

По его словам, в прошлом году "Антонов" получил заказ под государственные гарантии на строительство трех военно-транспортных самолетов Ан-178-100Р. Контракт рассчитан до 2024 года, но первый самолет планируют передать украинским военным уже весной 2023 года.

"Сегодня на ГП "Антонов" состоялась официальная церемония выкатки первого фюзеляжа Ан-178-100Р для нужд Воздушных сил ВСУ. Конечно, впереди еще много работы - интеграция импортозамещенных комплектующих, этап испытаний и т.д., но очередной важный шаг в процессе восстановления авиационной отрасли страны сделан", - отметил Уруский.

Фото: церемония выкатки фюзеляжа (РБК-Украина)

Фото: церемония выкатки фюзеляжа (РБК-Украина)