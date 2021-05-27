Україна провела випробування новітнього снаряда для "Градів"

Повідомляється, що пуски пройшли з використанням штатної бойової машини БМ-21. Для отримання в режимі реального часу телеметричної інформації з борту реактивних снарядів під час їх польоту задіяли наземний мобільний вимірювальний пункт розробки КБ "Південне".

Виробництво реактивного снаряда "Тайфун-1" відбувалося в тісній кооперації цього бюро з Павлоградським механічним заводом та іншими підприємствами.

Фото: випробування реактивних снарядів (mil.gov.ua)