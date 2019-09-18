Украина проведет заседание с НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству, - Кулеба

Фото Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Уже 25 сентября состоится одно из первых заседаний совместной рабочей группы НАТО и Украины

Состоится заседание совместной рабочей группы с НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству 25 сентября. Об этом заявил вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на заседании комитета Верховной Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что группа предстанет основным функциональным элементом сотрудничества.

"Относительно НАТО мы начали работать очень динамично. Возобновлена деятельность совместной рабочей группы НАТО и Украины в отношении реформы сектора безопасности. И уже 25 сентября состоится одно из первых заседаний в этом формате. Группа чрезвычайно важна, ведь НАТО вводит сейчас формат: Одна страна - одна программа. По сути, группа предстает основным функциональным элементом сотрудничества", - заявил Кулеба.

Он также подчеркнул, что президент Украины поставил задачу інтинсифікувати реформу оборонного сектора и сектора безопасности в соответствие к стандартам НАТО.

Напомним, Кулеба подтвердил, что интеграция Украины в Евросоюз остается безусловным курсом. Он отмечает, что ЕС должен продолжать идти навстречу украинским стремлениям. Вице-прем'ер-министр добавил, что парламент и правительство Украины сейчас делают свою домашнюю работу в этой сфере.

Как сообщает РБК-Украина, что Украина планирует присоединиться к европейскому энергетическому рынку уже в 2025 году.