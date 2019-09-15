ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Интеграция в Евросоюз является безусловным курсом Украины, - Кулеба

Новости » Политика    15.09.2019 - 06:17
Интеграция в Евросоюз является безусловным курсом Украины, - Кулеба
Фото Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба отметил, что продолжается работа над промышленным безвизом

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба подтвердил, что интеграция Украины в Евросоюз остается безусловным курсом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

В то же время, он отмечает, что ЕС должен продолжать идти навстречу украинским стремлениям.

"Сегодня многие спрашивали как я вижу евроинтеграцию. Мой ответ: интеграция в Евросоюз является безусловным курсом. Но и ЕС должен продолжать идти навстречу нам, а не ждать нас на конечной остановке. И есть у нас общая тема, что уже вскоре покажет настроения обеих сторон: промышленный безвиз", - написал Кулеба.

Вице-премьер-министр добавил, что парламент и правительство Украины сейчас делают свою домашнюю работу в этой сфере.

"Ожидаем, что ЕС поддержит нас и сделает свою работу. Улучшенный доступ украинских промтоваров на рынок ЕС сделает нашу экономику более сильной, выгодный нашим производителями и теснее привязывает экономику к рынку ЕС", - добавил Кулеба.

Интеграция в Евросоюз является безусловным курсом Украины, - Кулеба

Ранее Кулеба заявлял, что Украина надеется получить второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро от Европейского союза до конца 2019 года.

РБК-Украина писало, что Украина планирует присоединиться к европейскому энергетическому рынку уже в 2025 году.

Эстония надеется на продолжение реформ в Украине Новая глава Еврокомиссии хочет ускорить ассоциацию с Украиной
Новости Украины ЕвросоюзДмитрий Кулеба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь