Интеграция в Евросоюз является безусловным курсом Украины, - Кулеба

Фото Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба отметил, что продолжается работа над промышленным безвизом

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба подтвердил, что интеграция Украины в Евросоюз остается безусловным курсом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

В то же время, он отмечает, что ЕС должен продолжать идти навстречу украинским стремлениям.

"Сегодня многие спрашивали как я вижу евроинтеграцию. Мой ответ: интеграция в Евросоюз является безусловным курсом. Но и ЕС должен продолжать идти навстречу нам, а не ждать нас на конечной остановке. И есть у нас общая тема, что уже вскоре покажет настроения обеих сторон: промышленный безвиз", - написал Кулеба.

Вице-премьер-министр добавил, что парламент и правительство Украины сейчас делают свою домашнюю работу в этой сфере.

"Ожидаем, что ЕС поддержит нас и сделает свою работу. Улучшенный доступ украинских промтоваров на рынок ЕС сделает нашу экономику более сильной, выгодный нашим производителями и теснее привязывает экономику к рынку ЕС", - добавил Кулеба.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина надеется получить второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро от Европейского союза до конца 2019 года.

РБК-Украина писало, что Украина планирует присоединиться к европейскому энергетическому рынку уже в 2025 году.