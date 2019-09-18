ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна проведе засідання з НАТО щодо оборонно-технічного співробітництва, - Кулеба

Новини » Політика    18.09.2019 - 18:49
Україна проведе засідання з НАТО щодо оборонно-технічного співробітництва, - Кулеба
Фото Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Вже 25 вересня відбудеться одне з перших засідань спільної робочої групи НАТО і України

Відбудеться засідання спільної робочої групи України з НАТО щодо оборонно-технічного співробітництва 25 вересня. Про це заявив віце-прем'єр міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на засіданні комітету Верховної Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначається, що група постає основним функціональним елементом співробітництва.

"Щодо НАТО ми почали працювати дуже динамічно. Відновлена діяльність спільної робочої групи НАТО і України щодо реформи безпекового сектору. І вже 25 вересня відбудеться одне з перших засідань в цьому форматі. Група є надзвичайно важлива, адже НАТО запроваджує зараз формат: Одна країна - одна програма. По суті, група постає основним функціональним елементом співробітництва", - заявив Кулеба.

Він також наголосив, що президент України поставив задачу інтинсифікувати реформу оборонного сектору та сектору безпеки у відповідністі до стандартів НАТО.

Нагадаємо, Кулеба підтвердив, що інтеграція України в Євросоюз залишається безумовним курсом. Він наголошує, що ЄС має продовжувати йти назустріч українським прагненням. Віце-прем'єр-міністр додав, що парламент і уряд України зараз роблять свою домашню роботу у цій сфері.

Як повідомляє РБК-Україна, що Україна планує приєднатися до європейського енергетичного ринку вже в 2025 році.

В Україні на завтра оголошено штормове попередження У Міноборони планують повністю перебудовувати ВМС
Новини України НАТОУкраїна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся