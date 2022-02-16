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Украина проведет первые масштабные киберучения

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Киев, Среда 16 февраля 2022 15:22
Украина проведет первые масштабные киберучения Фото: министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Через несколько месяцев Украина проведет масштабные киберучения. Это будут первые подобные учения, на которых протестируют протоколы реагирования на хакерские атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со на брифинг вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Мы планируем через несколько месяцев провести первые масштабные киберучения в Украине, чтобы все протестировать и проанализировать, как работают протоколы реагирования, потому что это новый такой фронт и нужно в это направление инвестировать и привлекать к нему бизнес", - отметил он.

Напомним, накануне украинские банковские сервисы и государственные сайты подверглись очередной кибератаке, Служба безопасности Украины нашла след иностранных спецслужб.

Отметим, первые в Украине киберучения прошли еще в декабре 2021 года. На учениях National Cybersecurity Preparedness имитировали кибератаки для командного отражения.

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Михаил Федоров Кибератака
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