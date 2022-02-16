Україна проведе перші масштабні кібернавчання

Через кілька місяців Україна проведе масштабні кібернавчання. Це будуть перші подібні навчання, на яких протестують протоколи реагування на хакерські атаки.

"Ми плануємо через кілька місяців провести перші масштабні кібернавчання в Україні, щоб все протестувати і проаналізувати, як працюють протоколи реагування, тому що це новий такий фронт і потрібно в цей напрямок інвестувати і залучати до нього бізнес", - зазначив він.