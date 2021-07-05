Украина проведет в ООН заседание по противодействию дезинформации

В среду, 7 июля, Украина проведет в штаб-квартире ООН онлайн-заседание высокого уровня на тему противодействия дезинформации. В заседании также примут участие США, Литва, ЕС, Корея, Коста-Рикой, Гана и Департамент глобальных коммуникаций Секретариата ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины .

В заседании примут участие, в частности, первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, заместитель министра иностранных дел Литвы Арнольдас Пранкевичюс, и.о. руководителя департамента ООН по глобальным коммуникациям Махер Нассер, представитель отдела по борьбе с недостоверной информацией компании Facebook, руководители дипломатических миссий иностранных государств, аналитики и эксперты.

"Цель мероприятия - ознакомить государств-членов ООН и неправительственные организации с лучшими практиками проверки фактов и источников информации как эффективного инструмента противодействия распространению дезинформации и ложных сведений", - говорится в сообщении.

Также участники обсудят дальнейшие мероприятия в рамках Глобальной недели медийной и информационной грамотности в октябре.