Украина проведет боевые стрельбы возле админграницы с Крымом

Вооруженные силы Украины проведут боевые стрельбы недалеко от административной границы с оккупированным Крымом. Местных жителей просят быть осмотрительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонской ОГА.

Сообщается, что с 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава на испытательный полигона "Ягорлык" в Скадовском районе.

"Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. Просим жителей Херсонской области сохранять спокойствие и быть осмотрительными", - говорится в сообщении.