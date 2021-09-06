Україна проведе бойові стрільби біля адмінкордону з Кримом

Збройні сили України проведуть бойові стрільби недалеко від адміністративного кордону з окупованим Кримом. Місцевих жителів просять бути обачними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонської ОДА.

Повідомляється, що з 9 по 30 вересня планується переміщення військової техніки та особового складу на випробувальний полігону "Ягорлик" у Скадовському районі.

"Там будуть проходити військові навчання з бойовою стрільбою. Просимо жителів Херсонської області зберігати спокій і бути обачними", - йдеться в повідомленні.