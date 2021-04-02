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Украина против эскалации на Донбассе и стремится исключительно к мирному урегулированию, - Кулеба

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 21:41
Украина против эскалации на Донбассе и стремится исключительно к мирному урегулированию, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Украина выступает исключительно за мирное урегулирование ситуации, которая сложилась из-за стягивание российских войск к восточной границе. Никакой подготовки к эскалации с украинской стороны не происходит.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Кулеба рассказал, что последние несколько недель Украина наблюдает системную дезинформационную кампанию России.

"Задачой является распространять тезис о том, что это Украина готовится к эскалации, к провокациям, и Россия действует в ответ, предотвращая эти намерения. Я хочу совершенно официально заверить, что это фейк, никаких подобных намерений у Украины нет. И Украина стремится к мирному урегулированию", - сказал глава МИД.

Он отметил, что обсудил этот вопрос с двумя министрами иностранных дел Великобритании и Германии.

"Чтобы наши партнеры, наши союзники понимали, что речь идет исключительно о дезинформационной кампании Российской Федерации", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет идти дипломатическим путем для противодействия российской агрессии.

Сегодня, 2 апреля, в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", главные темы - ожидать ли еще большего обострения войны на востоке Украины и сможет ли наша армия дать ответ на провокации РФ.

Кроме того, гости студии и эксперты, среди которых Алексей Данилов, Дмитрий Кулеба, Леонид Кравчук, Василий Вирастюк, Руслан Кошулинский, Александр Шевченко и другие, рассуждают на тему того, что не так с выборами на 87-м округе.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 2 апреля

Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Максим Степанов рассказал, что необходимо для создания украинской вакцины против COVID-19.


Также министр здравоохранения рассказал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы в стране появился коллективный иммунитет.


В том же выпуске советник председателя Офиса Президента Алексей Арестович впервые рассказал, сколько украинских военных погибло от начала установления режима прекращения огня на востоке страны.


А известный общественный активист и волонтер Роман Синицын рассказал, почему возникли беспорядки у здания Офиса Президента на митинге за Стерненко.


Кроме того, смотрите сюжет о том, имеет ли Украина шансы стать членом НАТО.

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