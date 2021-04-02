Европарламент призывал РФ прекратить "запугивание" и военное наращивание на границе с Украиной
В Европарламенте отреагировали на стягивание российских войск к границе с Украиной. Россию призвали прекратить запугивание и военное наращивание у границы.
Европейские политики заявили, что наблюдают за ситуацией на востоке Украины "с большой тревогой".
"Мы призываем Россию принять безотлагательные меры с целью уменьшения напряженности, прекратив военное наращивание в Украине и вблизи ее границ, а также вооруженные провокации и запугивание", - говорится в документе.
Также члены Европартамента обратились к международному сообществу и лидерам демократических стран с призывом выразить их озабоченность и резкое неодобрение действий российских властей.
"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией на востоке Украины с целью деэскалации напряженности, чтобы в конечном итоге восстановить территориальную целостность Украины", - отмечается в заявлении.
Напомним, несколько дней назад главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Россия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на украинской границе с президентом США Джо Байденом. Байден заявил о поддержке Украины.
Также Зеленский заявлял, что Украина попробует решить конфликт дипломатическим путем. Британия и Германия уже заявили, что следят за ситуацией.