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Европарламент призывал РФ прекратить "запугивание" и военное наращивание на границе с Украиной 

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 20:48
Европарламент призывал РФ прекратить "запугивание" и военное наращивание на границе с Украиной  Фото: флаг ЕС (flickr com libereurope)
Автор: Инна Собора

В Европарламенте отреагировали на стягивание российских войск к границе с Украиной. Россию призвали прекратить запугивание и военное наращивание у границы.

Об этом говорится в совместном заявлении членов Европарламента.

Европейские политики заявили, что наблюдают за ситуацией на востоке Украины "с большой тревогой".

"Мы призываем Россию принять безотлагательные меры с целью уменьшения напряженности, прекратив военное наращивание в Украине и вблизи ее границ, а также вооруженные провокации и запугивание", - говорится в документе.

Также члены Европартамента обратились к международному сообществу и лидерам демократических стран с призывом выразить их озабоченность и резкое неодобрение действий российских властей.

"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией на востоке Украины с целью деэскалации напряженности, чтобы в конечном итоге восстановить территориальную целостность Украины", - отмечается в заявлении.

Напомним, несколько дней назад главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Россия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на украинской границе с президентом США Джо Байденом. Байден заявил о поддержке Украины.

Также Зеленский заявлял, что Украина попробует решить конфликт дипломатическим путем. Британия и Германия уже заявили, что следят за ситуацией.

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