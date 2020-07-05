Украина не простит тех, кто не позволил морякам защитить Крым от оккупантов, - Зеленский

Украина не простит тех, кто не позволил украинским морякам защитить Крым. Украина также не простит оккупантов, которые аннексировали Крым.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - сказал он.

Также президент поблагодарил военных моряков за службу и почтил минутой молчания память тех, кто защитил Украину ценой собственной жизни.

Напомним, Россия оккупировала крымский полуостров в 2014 году. Верховная рада официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что Россия ежегодно выделяет из госбюджета на содержание Донбасса и Крыма около 5 млрд долларов.

Кроме того, Евросоюз продлили до 2021 года экономические санкции против России за военную агрессию в Украине.

Также ЕС продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма.