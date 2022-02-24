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Украина просит Турцию закрыть для России проливы Дарданеллы

Автор: Мария Кучерявец

Украина просит Турцию закрыть проливы Дарданеллы для России. А также немедленно ввести санкции, чтобы остановить вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднаря в Twitter.

"Я призываю турецкую администрацию, помогите Украине. Мы требуем закрытия проливов Дарданеллы. Мы хотим, чтобы против российской стороны были введены санкции. Мы требуем захвата акций россиян здесь", - написал он.

Ранее стало известно, что Украина основании конвенции Монтре, может обратиться в Турции по закрытию протоков для РФ в Черном море в случае российского вторжения.

Добавим, сегодня российские войска из оккупированного Крыма накрыли огнем реактивных систем залпового огня село Преображенка в Херсонской области. В результате погиб пограничник.

Напомним, Путин объявил, что начинает спецоперацию в Украине и вводит российские войска на Донбасс.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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ТурцияВойска РФВторжение России в Украину