Украина просит у Японии предоставить спутниковые снимки для отслеживания российских войск, - СМИ

Украина запросила у Японии высококачественные спутниковые снимки. Которые бы помогли, с помощью отслеживания, отражать атаки вражеских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Это произошло после того, как японские военные заявили, что заметили четыре больших российских десантных корабля, проплывающих неподалеку от ее островов, когда они шли на Запад, возможно, в сторону Европы", - информирует издание.

Указано, что японское правительство и частные компании используют спутники, которые могут делать подробные изображения днем и ночью, а также через облака и другие препятствия в атмосфере передавать данные.

По данным СМИ, правительство Японии тщательно рассмотрит данный вопрос на предмет того, будет ли это политически приемлемым и разрешенным в рамках действующей правовой базы вопросом.

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