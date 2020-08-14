Украина не может просить помощи у России в делах по Крыму, - Офис генпрокурора

Надеяться на сотрудничество с Россией в расследовании дел по Крыму не приходится, потому что это страна-оккупант. Если есть информация, что человек находится в Крыму, то Украина подает ходатайство в РФ, но не упоминает его местонахождение, а пишет "возможно скрывается на полуострове".

Об этом рассказали источники РБК-Украина в Офисе генпрокура, говорится в материале "Сломанный механизм: почему в Украине не заработало заочное правосудие".

Также прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный рассказал, что конвенция о международно-правовой помощи в уголовных делах не предусматривает возможности обращаться к стране-оккупанту с тем, чтобы они проводили какие-либо процессуальные действия на оккупированной территории.

"Такие действия компетентных органов страны-оккупанта будут незаконными", - резюмирует прокурор АРК.

Однако, эти запросы РФ все равно не выполняет.

Напомним, заочные дела по Майдану и захвату Крыма остановлены из-за проблем из законодательством.

Отметим, прокуратура сообщила о подозрении в госизмене еще одному судье Крыма.