Прокуратура сообщила о подозрении в госизмене еще одному судье Крыма

Фото: герб прокуратуры (РБК-Украина)

Подозреваемый вынес приговор одному из лидеров Меджлиса

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в государственной измене крымскому судье. Он незаконно приговорил к двум годам тюрьмы одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что судья Симферопольского районного суда в 2014 году после аннексии полуострова перешел на службу оккупантов, где способствовал становлению и укреплению оккупационной администрации.

"(Судья - ред.) незаконно приговорил к двум годам лишения свободы одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, который активно поддерживал проукраинскую позицию", - сообщили в прокуратуре.

На данный момент, подозреваемый объявлен в розыск. Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

По данным "Грат" речь идет о судье Андрее Кулешове, который приговорил к двум годам заключения зампреда Меджлиса Ильми Умерова.

Напомним, в начале года в Украине приговорили к 12 годам тюрьмы бывшего крымского судью, которого признали виновным в госизмене.

Также РБК-Украина писало, что недавно в Киеве задержали бывшего боевика так называемой "Самообороны Крыма" по подозрению в госизмене.