Украина просит МККК помочь с гуманитарным коридором. Список городов для эвакуации

Во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией была достигнута договоренность о создании гуманитарных коридоров. Украина обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК) с просьбой о помощи в срочной организации их.

"Пожилые люди, женщины и дети не получают медицинской помощи, малыши рождаются в подвалах, и первое, что они слышат в своей жизни - это звук взрывов. У мирных жителей нет пищи и питьевой воды, многие из них - люди с инвалидностью и хроническими заболеваниями. Доведение их до обезвоживания, истощения, страдания от отсутствия своевременной медицинской помощи в XXI веке - не что иное, как пытки, - рассказала координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса Главы государства Татьяна Ломакина - Мы очень надеемся, что президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер сделает все возможное, чтобы как можно быстрее развернуть работу в гуманитарных коридорах для сохранения жизни людей".

В настоящее время требуют создания гуманитарных коридоров следующие населенные пункты:

в Сумской области - направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка;

- направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка; в Черниговской области - восточная и северная части Черниговщины);

- восточная и северная части Черниговщины); в Харьковской области - вся область, кроме юго-восточной части;

- вся область, кроме юго-восточной части; в Киевской области - Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка;

- Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка; в Николаевской области - Баштанское, Снегиревское, Березнеговатское направления;

- Баштанское, Снегиревское, Березнеговатское направления; в Запорожской области - Токмакское, Бердянский, Великобелозерское направления;

- Токмакское, Бердянский, Великобелозерское направления; в Херсонской - Чаплинка, Каланчак, Геническое и Новокаховское направления;

- Чаплинка, Каланчак, Геническое и Новокаховское направления; в Луганской и Донецкой областях - Волновахский, Мариупольский районы.

Отметим, что по словам уполномоченного президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, за восемь дней войны от оружия российских оккупантов погибли 28 детей, ранены 64.