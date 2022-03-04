Україна просить МКЧХ допомогти з гуманітарним коридором. Список міст для евакуації

Під час другого раунду перемовин між Україною та Росією була досягнута домовленість про створення гуманітарних коридорів. Україна звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з проханням про допомогу в терміновій організації їх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
"Літні люди, жінки та діти не отримують медичної допомоги, малюки народжуються в підвалах, і перше, що вони чують у своєму житті, - це звук вибухів. Мирні жителі не мають їжі й питної води, багато з них - люди з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Доведення їх до зневоднення, виснаження, страждання від відсутності своєчасної медичної допомоги у XXI столітті - не що інше, як катування, - розповіла координатор дій щодо гуманітарних коридорів від Офісу Глави держави Тетяна Ломакіна. - Ми дуже сподіваємося, що президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер зробить усе можливе, щоб якнайшвидше розгорнути роботу в гуманітарних коридорах для збереження життя людей".
На даний час потребують створення гуманітарних коридорів наступні населені пункти:
Відзначимо,що за словами уповноваженої президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук, за вісім днів війни від зброї російських окупантів загинули 28 дітей, поранені 64.