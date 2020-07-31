Украина просит о контроле утилизации боеприпасов на складах в Приднестровье

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество проконтролировать утилизацию боеприпасов на складах на территории оккупированного Приднестровья в Молдове. Речь идет о складах в поселке Колбасная.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, говорится в материале РБК-Украина.



“Не нужно забывать о необходимости утилизации устаревших боеприпасов, которые хранятся на военных складах вблизи поселка Колбасная в Приднестровье. Это тоже один из приоритетных вопросов в Украине", - отметил замминистра.

Он обратил внимание, что эти склады находятся вблизи украинской границы и являются опасными для жителей Одесской области.

"Наше предложение по данному вопросу четкое: утилизация должна происходить прозрачно, под международным контролем и не должна использоваться для увеличения или перевооружения российского контингента в Приднестровье", - добавил чиновник.

Напомним, Украина и Молдова требуют преобразования миротворцев РФ в Приднестровье в гражданскую полицейскую миссию под эгидой ОБСЕ.

Как писало РБК-Украина ранее, Боднар 22 июля провел видеоконференцию с госсекретарем МИД Молдовы Думитру Соколаном, в ходе которой стороны подтвердили необходимость вывода войск РФ, находящихся на территории Приднестровья.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин объяснял, чем отличается конфликт в Приднестровье от войны на Донбассе в интервью РБК-Украина.